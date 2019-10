Mario Draghi va faire ses adieux à la BCE

Mario Draghi, qui préside jeudi sa dernière réunion à la BCE avant de passer le relais à Christine Lagarde, devrait s'expliquer sur sa politique de «l'argent facile» qui a divisé l'institution comme jamais. L'élément troublant, dans cette cérémonie d'adieu, «est la "guerre des Roses" en cours» au sein du conseil des gouverneurs de l'institut monétaire, souligne Carsten Brzeski, économiste chez ING. L'arsenal de mesures dégainé en septembre, intégrant une baisse de taux et une relance controversée des rachats de dette, avait suscité la critique publique des présidents des banques centrales allemande et néerlandaise.

Quelques jours plus tard, Sabine Lautenschläger, membre allemande du directoire de la BCE, avait claqué la porte deux ans avant la fin de son mandat, un signe retentissant de son désaccord avec la politique menée. Une nouvelle réunion turbulente ne serait pas un cadeau pour la Française Christine Lagarde, qui sera présente jeudi à Francfort en tant qu'auditrice, avant une cérémonie plus officielle lundi. Dès le 1er novembre, elle sera la première femme à piloter la politique monétaire en zone euro.

Argent abondant

L'heure sera donc au bilan et à l'esquisse de perspectives post-Draghi, un exercice toujours guetté de près par les acteurs financiers. En huit années de mandat du banquier italien, la BCE a pris des mesures encore inimaginables lorsque l'euro a été lancé il y a 20 ans, portant à zéro son principal taux et à -0,50% celui appliqué aux dépôts que les banques confient à la banque centrale. Côté marchés, elle a déversé 2 600 milliards d'euros depuis 2015 en rachetant de la dette privée et publique, le fameux «assouplissement quantitatif» ou QE censé stimuler la distribution de crédit, donc l'activité économique. Souvent dépeint en penseur solitaire enclin à imposer ses visions, Mario Draghi reste crédité d'avoir sauvé l'euro en pleine crise de la dette.

Mais sa politique d'argent abondant et pas cher, très favorable aux emprunteurs, reste contestée, en particulier en Allemagne ou aux Pays-Bas. Ses détracteurs jugent que de telles mesures dissuadent les pays en déficit budgétaire de se réformer, créent des bulles financière et immobilière et lèsent les épargnants, en raison des taux d'intérêt très bas. Le doute grandit par ailleurs sur l'efficacité d'un cocktail aussi énergique sur la zone euro puisqu'après cinq années plutôt favorables et 11 millions d'emplois créés, la croissance décélère fortement, surtout dans l'industrie.

(L'essentiel/afp)