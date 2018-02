Toshiba change de PDG et se restructure

Le conseil d'administration de Toshiba, qui s'est réuni mercredi, «a décidé de nommer Nobuaki Kurumatani», 60 ans, au poste de PDG à partir du 1er avril, qui marque le début de l'année comptable du groupe, a-t-il indiqué dans un communiqué. L'actuel PDG, Satoshi Tsunakawa, qui avait été nommé en 2016 pour redresser le groupe frappé par un important scandale financier, deviendra lui directeur des opérations.

Ce changement à la tête d'un des plus grands groupes japonais intervient alors que Toshiba lutte encore pour assainir ses finances, plombées par les déboires de Westinghouse, racheté en 2006, mais qui a accumulé les revers stratégiques. Le conglomérat, connu pour ses ordinateurs et appareils électroniques mais également fabricant de nombreux équipements industriels, a lancé une vaste réorganisation, se retirant de nombreuses activités pour se concentrer sur les infrastructures et l'électricité.

«J'apporterai toute mon expérience»

Sa situation financière s'est éclaircie en janvier, lorsque le groupe a acté la vente de ses titres Westinghouse à la société américaine Brookfield Business Partners et a conclu la cession de ses créances au consortium Nucleus. Auparavant, il avait réalisé fin 2017 une augmentation de capital de 600 milliards de yens (4,4 milliards d'euros environ).

«J'apporterai toute mon expérience et emploierai tous mes efforts pour reconstruire Toshiba, en rétablissant et renforçant sa situation financière», a assuré M. Kurumatani, cité dans le communiqué. Il affiche également sa volonté de «réexaminer le portefeuille (d'activités)» de Toshiba.

Le profil du nouveau PDG apparaît relativement inédit: contrairement à son prédécesseur et à ce qui se passe souvent dans les grandes entreprises japonaises, Nobuaki Kurumatani n'est pas issu de Toshiba. Né en 1957, il a passé l'essentiel de sa vie professionnelle dans le secteur de la finance. Après avoir occupé le poste de vice-président de la banque Sumimoto Mitsui Banking (SMBC), il présidait depuis mai 2017 la société d'investissements CVC Capital Partners.

(L'essentiel/afp)