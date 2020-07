La Boca, véritable carte postale de la capitale argentine, digne d'Instagram, est animée en temps normal par des couples qui dansent le tango sur les trottoirs, par ses restaurants et ses boutiques de souvenirs qui débordent de monde et des artistes de rues qui peignent et exposent leurs tableaux. Mais à présent, «tout ceci, qui était très touristique, est mort», se plaint Lucas Gauna, 40 ans, qui travaille dans un café-boulangerie. «L'impact a été 300% négatif. Avant c'était plein, aujourd'hui, on vend à peine un peu de pain et quand on ferme, des gens viennent nous demander qu'on leur offre le pain», raconte-t-il.

Le quartier, d'ordinaire très animé, semble abandonné. Le Caminito, ruelle pavée bordée de petites maisons de tôles multicolores qui imitent les anciens «conventillos», où s'entassaient au XIXe siècle plusieurs familles de migrants italiens, est désert.

Une situation «catastrophique»

Étonnamment silencieuse, la «Bombonera» (Bonbonnière), le stade de Boca Juniors, le club de coeur de Diego Maradona, ne vibre plus sous les pieds de ses dizaines de milliers de supporteurs fanatisés. Depuis le confinement, décrété à Buenos Aires le 20 mars pour cause de pandémie de Covid-19, les galeries d'art, les restaurants et les boutiques sont fermés. Les seules files d'attente que l'on voit sont celles devant les nombreuses soupes populaires qui ont vu le jour dans ce quartier pauvre. Ce n’est que le 17 juillet que le président Alberto Fernandez a assoupli les mesures de confinement dans la capitale.

Mais pour Adrian Errea, qui possède deux grandes boutiques d'artisanat, la situation est catastrophique. «Zéro encaissements, mais en même temps, il faut payer les charges», affirme cet homme de 54 ans. Certains restaurants font des plats à emporter. Mais dans ce quartier populaire, la plupart des habitants ne peuvent pas payer les prix destinés aux touristes. «On essaye d'aller de l'avant pour ne pas fermer», confie Anai Iman, une serveuse de La vieja Rotiseria, un des restaurants les plus emblématiques de la ville.

(L'essentiel/afp)