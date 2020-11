La taxe CO2 ne profitera pas aux finances publiques

L'introduction le 1er janvier prochain d'une taxe CO2 rapportera environ 140 millions d'euros aux caisses publiques, d'après une étude du Statec. Mais l'impact sur les finances publiques sera neutre en 2021, à cause de la baisse attendue des ventes de carburants et de tabac, mais aussi du fait des mesures de compensation.

C'est même une baisse des rentrées d'argent qui est prévue, pour les années suivantes. Le Statec table sur un recul de 8% des ventes de carburants en 2021, puis d'environ 15% en 2023, par rapport à 2020. Sur le plan environnemental, la taxe CO2 ne suffirait pas pour réduire les émissions de manière significative. Une étude poussée sera menée prochainement sur ce thème.

Pour rappel, les émissions de CO2 des voitures seront calculées à partir de l'année prochaine sur la base de la nouvelle norme WLT (worldwide harmonized light duty test procedure) et non plus selon la norme NEDC (New European Driving Cycle), en vigueur depuis les années 1980. Le nouveau mode de calcul permet d'aboutir à des résultats plus proches des émissions réelles des voitures, 20 à 25% plus élevées que ce qu'indiquait l'ancienne méthode, d'après François Bausch, le ministre de la Mobilité. Néanmoins, la loi n'est pas rétroactive et ne s'appliquera pas aux voitures d'occasion. Seules les voitures dont la première mise en circulation se fera à partir du 1er janvier 2021 seront concernées.

