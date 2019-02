Le «dieselgate» n'a pas affecté les résultats de VW

Le bénéfice opérationnel du groupe Volkswagen pour l'année 2018 est stable sur un an, à 13,9 milliards d'euros (+0,7%), tenant compte d'importantes charges liées au «dieselgate», selon des données provisoires publiées ce vendredi.

Le résultat opérationnel a été affecté comme en 2017, par un montant de 3,2 milliards d'euros de charges, faisant suite du scandale des moteurs diesel truqués.

Sans cette charge, le solde opérationnel ressort à 17,1 milliards, stable sur un an, et fait ressortir un taux marge sur les ventes de 7,3%, dans le haut de la fourchette donnée par le groupe entre 6,5% et 7,5%.

(L'essentiel/afp)