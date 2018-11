Jan De Nul récompensé pour un projet à Taïwan

Picked up the award for Coastal Dredging Project of the Year at #dpcawards2018 last night! Promoted for our sustainable approach and efficient production planning in Taiwan, where we deepened the port of Linkou. #jandenul #dredging @IHS4Maritime pic.twitter.com/HMns6QZ044 — Jan De Nul Group (@jandenulgroup) 21 novembre 2018

Le groupe maritime belge Jan De Nul Group, dont le siège social est situé à Capellen, a remporté mardi le «DPC Coastal Port Dredging Project of the Year Award» (prix de dragage portuaire de l'année) pour son approche durable des travaux de dragage (opération qui consiste à extraire les matériaux situés sur le fond d'un plan d'eau) portuaire. Ce prix a été remis à l’occasion d’une cérémonie à Amsterdam organisée par «IHS Dredging and Port Construction», une publication maritime de référence mondiale.

D’août 2017 à avril 2018, Jan De Nul Group a extrait 4 millions de m³ d’argilite (une forme de roche sédimentaire argileuse) dans le port de Linkou, à Taïwan, et a réutilisé les sédiments pour étendre le port voisin de Taipei, par remblaiement. «Un bel exemple d’économie circulaire», souligne le groupe, dans un communiqué.

(L'essentiel)