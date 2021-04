McDonald's vend plus qu'avant la pandémie

Le groupe américain a vu ses ventes à nombre de magasins comparables, une mesure importante dans le commerce, progresser de 7,5%. Elles dépassent «le niveau du premier trimestre 2019», a souligné le directeur général de la chaîne de restaurant, Chris Kempczinski, dans un communiqué.

Aux États-Unis, elles ont bondi de 13,6%, dopées par la hausse du montant moyen des commandes ainsi que par la croissance continue des livraisons et des commandes passées en ligne. Le groupe a notamment proposé au cours du trimestre des nouveaux sandwichs au poulet, et remis au menu les nuggets de poulet épicés.

La performance de la chaîne à l'international, qui compte 39 160 établissements dans le monde, est plus mitigée. Les ventes se sont bien tenues au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, ainsi qu'en Chine et au Japon.

Recul en France et en Allemagne

Elles ont fortement reculé en France et en Allemagne. Dans de nombreux pays, le chiffre d'affaires «continue d'être affecté par divers niveaux de restrictions sur les opérations des restaurants imposées par les gouvernements», avance le groupe.

McDonald's a légèrement relevé ses anticipations de croissance des ventes, à taux de change constants, pour l'ensemble de l'année à «environ 15%» contre 10% à 15% auparavant.

Au premier trimestre, son chiffre d'affaires a progressé de 9% à 5,12 milliards de dollars, au-dessus des prévisions des analystes (5,03 milliards). Son bénéfice net a bondi de 39% à 1,54 milliard de dollars.

