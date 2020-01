Le déhanché d'Elon Musk pour appâter les Chinois

Le patron de Tesla, Elon Musk, a présenté cette semaine le premier lot de voitures fabriquées en Chine à des acheteurs lambdas, une étape importante pour la nouvelle «giga-usine» de la société à Shanghai, mais qui intervient alors que les ventes déclinent sur le plus grand marché de véhicules électriques au monde.

«Nous avons l'intention de continuer à faire un investissement important et d'augmenter cet investissement ici en fabriquant le Modèle 3 et le Modèle Y, et les futurs modèles également en Chine», a déclaré Elon Musk. Il a également évoqué l'idée d'«un centre de design et d'ingénierie chinois pour designer une voiture originale en Chine pour la consommation mondiale».

À l'occasion de cette présentation, le fantasque patron de Tesla s'est offert une petite danse sur scène.

(L'essentiel/utes/afp)