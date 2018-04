Un «MacDol» pour éclipser l'ouverture d'un «MacDo»

«MacDo No on Oléron» résume une affichette à l'entrée de la Cailletière, ancien domaine agricole de 4 hectares, longtemps vaincu par les ronces, et que la mairie et des bénévoles ont transformé en «laboratoire à ciel ouvert» des nouvelles pratiques de l'alimentation durable. «Face à MacDo, nous ne voulions pas rester sur la défensive, nous voulions créer une alternative», résume Grégory Gendre, le maire de Dolus, dans un nouveau pied de nez à la multinationale avec laquelle il a entamé un bras de fer en 2014.

Stands proposant des huîtres naturelles, anguille persillée ou vins locaux, ateliers de cuisine, conférences: l'ambiance se veut bon enfant pour la première manifestation du projet, coordonné par le Mouvement pour une alimentation citoyenne sur Dolus d'Oléron (MacDol) et soutenu par le syndicat agricole de la Confédération paysanne. «L'endroit est génial, un super lieu de rencontre et de partage», s'enflamme Emilie, 24 ans.

Choix de société défendu

«Là où McDonald's est fort, c'est qu'on peut y squatter tout le temps qu'on veut sans consommer, avec du wifi», reconnaît Grégory Gendre. À la Cailletière, il a donc fait installer le wifi, prévoit une cantine associative et un skate-park. Sans compter à terme des champs en «culture biologique», une «couveuse agricole»... En quelques années, son conflit avec la multinationale est devenu «symbolique», dépassant le cas de Dolus.

D'un côté, on défend «un véritable choix de société» pour «le bio et les circuits courts» et contre «des modèles de franchise sans aucun lien avec les territoires». De l'autre, on met en avant les «40 CDI et 30 CDD qui ne se refusent pas». «On n'a rien contre un projet alternatif, mais on refuse que, pour des convictions personnelles, le maire empêche les gens d'avoir accès à un commerce quel qu'il soit», explique Marc, membre du collectif pro-MacDo.

L'audience devant la cour d'appel administrative de Bordeaux pour permettre, ou non, l'implantation d'un McDonald's est attendue mi-juillet. Si la justice autorise MacDo à venir sur l'île d'Oléron, les habitants auront un choix inédit : MacDo ou MacDol.

