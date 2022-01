Le marché européen des deux-​​roues «s'électrise»

Le marché européen des deux-roues a fortement progressé en Europe avec la pandémie, enregistrant en 2021 une hausse de 7,8% sur un an, avec une nette accélération des ventes de scooters électriques, ont annoncé mardi, les constructeurs.

Alors que le marché automobile était paralysé, plus de 1,18 million de motos ont été immatriculées dans les quatre premiers marchés de l'Union européenne (Italie, France, Allemagne, Espagne) et au Royaume-Uni en 2021, contre 1,07 million en 2019 et 1,1 million en 2020, selon l'Association européenne des constructeurs de motocycles (Acem).

Près d'un quart des scooters vendus en 2021 étaient électriques

«Les chiffres d'immatriculation de l'année 2021 confirment la reprise du marché, après les conséquences du Covid sur les premiers mois de l'année 2020», a souligné le secrétaire général de l'ACEM, Antonio Perlot, dans un communiqué. Le marché italien est resté le premier d'Europe avec 269 600 deux-roues vendus, se reprenant de 23,6% sur un an. La France (206 950, +8,5%) est devenue le deuxième marché devant l'Allemagne, qui accuse une nette baisse après une belle année 2020 (199 100, -9,7%).

L'ACEM signale également que les ventes de scooters ont connu une légère baisse (264 807 immatriculations, -5,6%) sur les six principaux marchés européens (France, Pays-Bas, Italie, Belgique, Allemagne, Espagne). «Les marchés de la moto et du scooter ont tous deux progressé entre 2019 et 2021», a souligné Antonio Perlot. «Cette tendance confirme l'attractivité de nos véhicules dans le contexte actuel, comme solutions de mobilité ou pour le loisir».

Près d'un quart des scooters vendus en 2021 étaient électriques: avec une offre qui explose, et des bonus à l'achat, leurs ventes ont progressé de 23,3% avec 73 124 immatriculations. Du côté des motos, les modèles à batterie progressent mais restent beaucoup plus rares, avec 23 084 immatriculations (+28,2%).

(L'essentiel/afp)