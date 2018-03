Tamedia a vu son bénéfice bondir en 2017

Le groupe privé suisse de médias, Tamedia, propriétaire à 50% d'Edita SA, la société qui édite L'essentiel, a vu son bénéfice net grimper de 39,1% sur un an en 2017, à 170,2 millions de francs suisses (145 ,5 millions d'euros). Le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (EBIT) a augmenté de 59,3%, à 180,7 millions de francs (154,5 millions d'euros). Le chiffre d'affaires a en revanche baissé de 3%, à 974,2 millions de francs suisses (832,9 millions d'euros).

Cette baisse du produit d'exploitation s'explique par le recul structurel dans le cœur de métier éditorial. Les chiffres d'affaires de la publicité imprimée ont baissé de 35 millions de francs (29,9 millions d'euros) par rapport à l'année précédente, indique mardi le groupe de presse suisse. Pour les quatre dernières années, ces recettes ont baissé de 37% au total dans le secteur des Médias payants. La presse quotidienne suprarégionale et la presse dominicale en sont les plus durement touchées. Dans le secteur Médias pendulaires (gratuits), les recettes publicitaires ont reculé de 16% en quatre ans.

Plus de pub dans le numérique payant

Les recettes publicitaires ont en revanche augmenté de manière significative dans le domaine du numérique payant, précise Tamedia, sans donner de chiffres. Cette hausse n'a toutefois pas permis de compenser la baisse de la publicité imprimée. Le chiffre d'affaires du secteur Médias payants a ainsi baissé de 5% l'an dernier, à 586 millions de francs (501 millions d'euros). Celui des Médias pendulaires (gratuits) a perdu 5,6%, à 153,2 millions de francs (131 millions d'euros).

C'est uniquement dans le secteur Places de marché et Participations (sites et services commerciaux) que Tamedia voit son chiffre d'affaires progresser, JobCloud et homegate.ch en tête. Il y atteint 236 millions de francs (3%), soit près de 202 millions d'euros. De manière générale, l'offre numérique de Tamedia représente actuellement 37,5% du chiffre d'affaires du groupe (31% en 2016), soit 24,2% pour les Places de marché et Participations et 13,3% pour les publications numériques. Les publications imprimées représentent les deux tiers restants.

Rédactions fusionnées: «Trop de personnel»

En conférence de presse, le patron Pietro Supino s'est réjoui du regroupement des rédactions de Tamedia. «Grâce à la nouvelle organisation de nos journaux quotidiens, nous sommes très bien positionnés (...) dans une branche des médias en plein bouleversement», a souligné le président du conseil d'administration. Pour le directeur général de Tamedia, Christoph Tonini, les titres concernés comptent désormais «trop de personnel» au vu de leur réorganisation. S'il n'y pas suffisamment de départs naturels au cours des trois prochaines années, des licenciements ne seront pas exclus à l'avenir, estime-t-il.

En Suisse romande, Tamedia a regroupé les rédactions de 24 heures et de la Tribune de Genève, ainsi que celle du Matin avec celle de 20 minutes. En Suisse alémanique, le groupe a notamment fusionné les équipes du Tages-Anzeiger, du Bund, de la Berner Zeitung, du Landbote et d'autres journaux régionaux zurichois. Face aux rumeurs de rachats de la Basler Zeitung par Tamedia, Pietro Supino a simplement confirmé que des discussions étaient en cours. Et d'ajouter que le journal bâlois correspondrait à l'esprit du groupe.

(L'essentiel/ats)