Un satellite luxembourgeois en mission spatiale

C'est mission accomplie pour la fusée Vega, qui a décollé dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 septembre pour placer sur orbite un satellite assemblé au Luxembourg. Le satellite ESAIL, dont les missions sont multiples, a été lancé depuis la base spatiale de Kourou, en Guyane française, à 515 kilomètres d'altitude.

Il est le fruit d'un partenariat de la société LuxSpace, basée à Betzdorf – responsable de l'assemblage final – du fournisseur canadien de données spatiales exactEarth et de l'Agence spatiale européenne (ESA). Les différents composants du satellite ont non seulement été développés par des entreprises allemandes, belges et françaises, mais également au Luxembourg, par la société EmTronix de Sanem.

«Nous espérons que notre satellite remplisse mieux sa mission»

Au Luxembourg, le satellite a nécessité six années de travail – depuis le début du projet jusqu'à son lancement la semaine passée – par une équipe de 20 personnes. Interrogé par L'essentiel, le directeur général de LuxSpace, Jochen Harms, déclare: «Par rapport à d'autres projets de l'ESA, capables d'engloutir un budget total de 200 à 300 millions, le nôtre reste relativement petit. Nous nous situons à environ un dixième de ce montant».

Le dispositif a pour mission de surveiller le trafic maritime mondial. Il repère les bateaux grâce au système d'identification automatique (AIS) qui permet de recevoir et de transmettre leur position. Son but est non seulement d'envoyer un signal aux navires se trouvant sur une trajectoire de collision, mais également d'aider à identifier rapidement les pollueurs en mer. Le satellite est également capable de détecter les bateaux de pêche qui naviguent illégalement ou des navires qui ont été détournés par des pirates. Ce type de surveillance, loin des côtes, n'était pas possible avant l'utilisation des satellites.

«Nous espérons que notre satellite remplisse mieux sa mission que ses prédécesseurs. Par rapport aux projets plus anciens, il dispose de capteurs particulièrement sensibles et peut également recevoir des signaux provenant de zones aux nombreuses interférences», explique Jochen Harms. À l'origine, le satellite ESAIL aurait dû entamer sa mission spatiale en août 2019. Or, étant donné que la fusée Vega, qui devait le mettre sur orbite, a explosé avant le départ, le décollage a été reporté au mois de mars 2020. Cependant, coronavirus et mauvais temps oblige, le personnel de LuxSpace a encore du patienter jusqu'à la semaine passée.

Le satellite indique désormais les positions des navires. Tout un chacun peut suivre leur progression sur le site MarineTraffic.

(L'essentiel/ Sebastian Weisbrodt)