La BCE face à un risque de guerre monétaire

Jusqu'à mercredi soir, l'institution de Francfort se préparait à une réunion tranquille, marquée par le maintien de ses taux directeurs au plus bas et la poursuite de son vaste programme de rachat d'actifs - dit «QE» - à un rythme de 30 milliards d'euros par mois jusqu'en septembre. Mais c'était compter sans Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, qui a crûment affirmé lors du Forum économique de Davos qu'un «dollar plus faible» était «bon» pour les États-Unis puisqu'il favorise «le commerce et les opportunités».

Non seulement cette déclaration rompt avec des décennies de discours américain vantant le «dollar fort», mais elle a immédiatement fait chuter le billet vert, poussant l'euro au plus haut depuis trois ans, au-delà de 1,2415 dollar. Pour la BCE, qui s'interdit ce type de communication fracassante, la partie est complexe: elle n'est pas censée commenter le niveau de l'euro, qui ne figure pas dans son mandat, mais la monnaie unique influe directement sur l'inflation, soit son principal objectif.

Chef de file des «colombes»

Or, la remontée de l'euro, ces dernières semaines, baisse mécaniquement les prix des importations et vient encore freiner l'inflation en zone euro, toujours loin du niveau «proche mais légèrement inférieur» à 2% visé par l'institution monétaire. Un facteur de nature à retarder le retrait prévu par la BCE de mesures de soutien à l'économie de la zone euro. Avec les propos de Mnuchin, il s'agit maintenant pour le banquier italien «de limiter les dégâts» en évitant d'alimenter les spéculations sur l'évolution du marché des changes, estime Rob Carnell, chef économiste de la banque ING.

«Je ne pense pas que l'euro a dépassé le "seuil de douleur" de la BCE, probablement situé autour de 1,25 dollar», mais «jeter de l'huile sur le feu» avec une déclaration trop «haussière» sur la politique monétaire «serait contre-productif», poursuit M. Carnell.

Au-delà des déclarations visant explicitement l'euro, la sortie de Mnuchin conforte surtout le président de la BCE dans son intention de dissiper les attentes d'un resserrement monétaire plus rapide que prévu. M. Draghi fait en effet figure de chef de file des «colombes» de la BCE, partisans de garder une politique très accommodante tant que l'inflation ne paraîtra pas en mesure de rejoindre l'objectif de l'institution.

(L'essentiel/afp)