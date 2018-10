Londres renonce à la libre circulation

«Quand nous quitterons l'UE, nous mettrons en place un système d'immigration qui met fin, une fois pour toutes, à la libre circulation» des citoyens européens au Royaume-Uni, a déclaré hier Theresa May. «Ce nouveau système permettra de réduire l'immigration des personnes peu qualifiées. Il mettra le Royaume-Uni sur la voie d'une immigration réduite à des niveaux viables, comme promis.»

Berlin triera aussi



La grande coalition au pouvoir en Allemagne (droite et gauche) veut légiférer pour faciliter l'immigration d'étrangers extracommunautaires qualifiés. «Nous ne voulons pas d'une immigration de personnes non qualifiées venant de pays tiers», notent ainsi les sociaux-démocrates et les conservateurs. Le contexte politique est délicat, avec une forte poussée de l'extrême droite en raison de l'arrivée de plus de 1 million de demandeurs d'asile en 2015-2016.

La Première ministre s'était engagée en juin 2017 à limiter le solde migratoire à moins de 100 000 personnes par an, contre 273 000 en 2016. Les étrangers voulant s'installer outre-Manche devront attester d'un certain niveau de revenu, pour garantir qu'ils n'occupent pas des emplois «qui pourraient être pourvus» par la population britannique. Les visas étudiants ne sont pas concernés par ces nouvelles règles. Les citoyens de l'UE sont actuellement libres de s'installer et de travailler au Royaume-Uni, une situation qui prendra fin en 2020.

Londres a aussi annoncé que le test passé par les candidats au passeport du Royaume-Uni deviendra «un test sur les valeurs britanniques». Theresa May est mise sous pression par son ex-ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, qui veut que Londres «reprenne le contrôle» de ses lois vis-à-vis de Bruxelles. Un congrès du Parti conservateur tendu se déroule jusqu'à aujourd'hui.

(L'essentiel/afp/reg)