Les critiques pleuvent sur Tesla en Chine

Plusieurs médias et agences publiques viennent de critiquer l'attitude de Tesla vis-à-vis des consommateurs chinois après un incident intervenu lors du salon de Shanghai, qui a fait le tour des réseaux sociauxhttps://t.co/dijF71VrLW — Les Echos (@LesEchos) April 21, 2021

Le constructeur américain de voitures électriques Tesla s'est engagé jeudi en Chine à coopérer avec les autorités, après le coup d'éclat d'une cliente mécontente au Salon de l'auto de Shanghai qui a entraîné un vent de critiques contre la marque. La scène filmée d'une femme juchée sur le toit d'une voiture Tesla, lundi, au Salon de l'auto, a fait le tour des médias et des réseaux sociaux.

Sur les images, on l'entend crier qu'elle a failli mourir à cause du système de freinage supposément défectueux de son véhicule. Elle porte un tee-shirt avec le logo de Tesla et l'inscription «freins défaillants». Plaquée au sol par des agents de sécurité en civil, elle a ensuite été incarcérée pour cinq jours par la police de Shanghai pour trouble à l'ordre public.

L'affaire a suscité l'émoi en Chine et l'autorité de régulation des marchés (SAMR) est monté au créneau mercredi soir. «Une propriétaire de Tesla ayant récemment défendu ses droits lors du Salon de l'auto de Shanghai a suscité une grande attention», a indiqué dans un communiqué le régulateur, en référence à la vidéo. Il dit avoir demandé à ses services à Shanghai et dans la province du Henan (centre), d'où est originaire la conductrice, de «protéger les droits et intérêts légitimes de cette consommatrice».

Le plus important marché pour Tesla

Toute entreprise «doit assumer ses responsabilités en matière de qualité et de sécurité», a souligné la SAMR dans une critique à peine voilée contre Tesla. Par ailleurs, l'influente association des consommateurs de Chine s'est également fendue d'un communiqué pour exprimer sa «préoccupation». Face aux plaintes, «les entreprises doivent écouter attentivement, négocier sincèrement et fournir aux consommateurs des explications appropriées et des solutions efficaces», a relevé l'organisme.

Tesla a finalement fait savoir jeudi qu'il était en contact avec les autorités et qu'il acceptait une enquête au sujet des griefs de la cliente mécontente. La veille, l'agence de presse officielle Chine nouvelle avait fustigé dans une tribune un manque de «sincérité», après de premières excuses de Tesla.

La Chine est le plus important marché pour la marque. Le mois dernier, Tesla y a écoulé quelque 35 478 véhicules électriques, loin devant son premier concurrent, une coentreprise associant General Motors et le constructeur local SAIC Motor. L'entreprise d'Elon Musk a construit en Chine sa troisième usine à Shanghai en 2019 et un quart de sa production totale est écoulé dans le pays.

(L'essentiel/afp)