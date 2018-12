Anne Rigail, première femme à diriger Air France

Anne Rigail a été nommée mercredi directrice générale d'Air France, devenant la première femme à diriger la compagnie aérienne française, avec la mission d'établir un dialogue social fructueux, notamment avec les pilotes, et d'améliorer la qualité de service. Jusqu'ici directrice générale adjointe chargée de «l'expérience client», Mme Rigail a été formellement promue mercredi par le conseil d'administration d'Air France et prendra ses nouvelles fonctions le 17 décembre, a précisé l'entreprise dans un communiqué.

La dirigeante, âgée de 49 ans, aura pour mission de mener de délicates négociations sur les salaires, en particulier avec les puissants syndicats de pilotes, dans un contexte toujours tendu après le conflit social du printemps. Ce conflit dur, marqué par quinze journées de grève pour un coût estimé à 335 millions d'euros, avait conduit au départ brutal du patron d'Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, suivi du directeur général Franck Terner, en septembre, et du directeur des ressources humaines, Gilles Gateau, en octobre.

«Crise de gouvernance»

Les syndicats avaient réclamé le départ de ces deux derniers dirigeants, les jugeant responsables de l'échec du dialogue social. La nomination de Mme Rigail intervient quelques jours après l'élection d'une nouvelle équipe à la tête du SNPL Air France, premier syndicat de pilotes au sein de la compagnie. Ces changements de personnes pourraient favoriser une relance du dialogue alors que les pilotes (syndicats SNPL et Spaf) réclament une hausse spécifique des salaires après la hausse générale accordée en octobre, à toutes les catégories de personnel. Mais les discussions butent sur les efforts de productivité réclamés par la direction. Des négociations catégorielles ont également démarré avec les hôtesses et stewards et le personnel au sol.

«On prend acte de la nomination d'Anne Rigail. Il ne manque plus qu'un DRH et la crise de gouvernance liée aux grèves sera finie», a réagi Christophe Dewatine, secrétaire général de la CFDT Air France, sollicité par l'AFP. Mme Rigail «aura à gagner la confiance des salariés et du management», a-t-il toutefois ajouté. Elle rendra compte à Benjamin Smith, qui avait assuré l'intérim en plus de ses fonctions à la tête d'Air France-KLM, après le départ de M. Terner. L'ancien numéro deux d'Air Canada avait pris ses fonctions à la mi-septembre comme directeur général du groupe franco-néerlandais.

(L'essentiel/afp)