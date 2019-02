LVMH monte en puissance dans les lunettes

Le géant mondial du luxe LVMH va monter en puissance dans la production de lunettes, avec la construction d'une deuxième manufacture en Italie avec son partenaire Marcolin, qui lui permettra de produire à plein régime plus de 4,5 millions de paires par an. Le groupe de Bernard Arnault avait inauguré en avril 2018 sa première manufacture de lunettes au nord de Venise, lancée en partenariat avec le fabricant italien Marcolin et baptisée Thélios (qui est également le nom de la coentreprise avec Marcolin).

Pour LVMH, le lancement du site marquait le début de l'internalisation du contrôle de la filière lunettes, en rupture avec le système historique des licences - soit la fabrication et surtout la commercialisation des montures par des entreprises tierces. Céline, auparavant sous licence avec le groupe Safilo, a été la première maison du groupe LVMH à être reprise en main en interne à l'usine Thélios de Longarone en Vénétie, suivie par les marques Loewe, Fred, Kenzo et Berluti. «La construction d'une deuxième manufacture, dans le prolongement de la première, a débuté il y a deux semaines. Sa mise en service, prévue au quatrième trimestre 2020, permettra de tripler la surface de production», a indiqué lundi à l'AFP Jean-Baptiste Voisin, directeur de la stratégie de LVMH.

D'1,5 à 4,5 millions de paires par an

Alors que le site initial peut produire jusqu'à 1,5 million de paires par an, cette deuxième tranche lui permettra de monter à plus de 4,5 millions de paires, «avec un accent particulier mis sur le prototypage», selon M. Voisin. Lorsque la double manufacture aura atteint sa pleine puissance, elle emploiera 600 à 700 personnes - contre quelque 120 dédiés à la production actuellement. «L'objectif est d'être qualitatif. Alors que l'industrie de la lunette est extensive, c'est-à-dire qu'elle maximise le nombre de points de vente, nous sommes dans une stratégie inverse: nous préférons avoir moins de points de vente, mais que nous contrôlons qualitativement, avec notamment une traçabilité à la paire», souligne-t-il.

À titre d'exemple, pour les lunettes de la maison Céline, lors de la première année en production avec Thélios, la marque a enregistré un meilleur chiffre d'affaires que lorsqu'elle était sous licence avec Safilo, alors que la distribution s'est faite dans moitié moins de points de vente qu'auparavant. Reste à savoir quelles seront les prochaines marques du groupe à rejoindre Thélios. En 2020, la licence Dior, actuellement confiée à Safilo, prendra fin: la marque est au sein de LVMH la plus importante en volume et en valeur pour ce qui est des lunettes. Thélios est détenue à 51% par le groupe français et à 49% par le fabricant italien de lunettes Marcolin, numéro trois du secteur.

