Le bénéfice de Lavazza en nette hausse en 2018

Les ventes de Lavazza ont atteint 1,87 milliard d'euros et le bénéfice net 87,9 millions. Ces chiffres sont calculés selon les principes comptables IFRS, que le groupe intègre désormais. Pour 2017, il avait annoncé un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, selon les principes comptables italiens, recalculé désormais en 1,71 milliard.

En 2018, le groupe a finalisé l'intégration des sociétés Nims, Kicking Horse Coffee et ESP, acquises en 2017. Il a par ailleurs racheté l'an passé Blue Pod Coffee Co., une entreprise australienne spécialisée dans la distribution des systèmes espresso Lavazza (capsules et machines), et les activités «café» de Mars en Amérique du Nord, Allemagne, Royaume-Uni, France, Canada et Japon.En terme de croissance uniquement organique, la progression a atteint 6,6%.

«Café de grande qualité»

«2018 a été une année de croissance solide, caractérisée par l'augmentation de la rentabilité opérationnelle, le renforcement constant de notre marque et par une forte expansion, non seulement en Italie, mais aussi (...) en France, en Amérique du Nord, en Europe de l'Est et au Royaume-Uni», a commenté le directeur général du Groupe Lavazza, Antonio Baravalle, cité dans le communiqué.

Il a précisé que 2019 serait également «caractérisée par un mouvement d'expansion grâce à l'intégration des sociétés acquises et à la croissance organique». Le groupe, qui s'est beaucoup internationalisé ces dernières années, réalise désormais 64% de son chiffre d'affaires hors de l'Italie.

Il entend se «concentrer uniquement sur le café de grande qualité, sous toutes ses formes, avec une stratégie multimarques». Depuis sa création en 1895 par Luigi Lavazza, le groupe, basé à Turin (nord), a crû de manière exponentielle, tout en restant aux mains de la famille. Il est présent dans plus de 90 pays et emploie plus de 4 000 personnes.

(L'essentiel/afp)