Ahold Delhaize: un résultat en hausse de 26,6%

Ahold Delhaize compte 6 500 magasins dans 11 pays, à travers de nombreuses enseignes s'adressant à plus de 50 millions de clients chaque semaine. Le groupe emploie au total quelque 370 000 personnes. Pour l'ensemble de l'année, Ahold Delhaize a confirmé ses objectifs. Le flux de trésorerie devrait être «nettement supérieur aux attentes en raison de l'amélioration du fond de roulement, de dépenses en capital légèrement inférieures aux prévisions et des dividendes plus élevés dans les entreprises associées», a précisé Ahold Delhaize.

Au quatrième trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros, en hausse de 1,6% à taux de changes constants par rapport à la même période un an plus tôt. Aux Pays-Bas, où Ahold domine le secteur de la moyenne et grande distribution avec son enseigne Albert Heijn, les ventes ont progressé de 6%, une «solide performance comparé à un trimestre déjà exceptionnel l'année dernière», a souligné le groupe.

Aux États-Unis, où Ahold Delhaize enregistre la plus grande part de son chiffre d'affaires, les ventes de Delhaize America ont progressé de 1,5%, la marque Food Lion continuant de profiter du programme «Easy, Fresh and Affordable».

(L'essentiel/AFP)