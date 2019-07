Le Brexit plombe le moral des industriels de l'auto

Entre janvier et juin, les nouveaux investissements annoncés ont fondu comme peau de chagrin à 90 millions de livres (98,2 millions d'euros), soit un effondrement de 70%, annonce dans un communiqué l'Association des constructeurs et des vendeurs automobiles (SMMT). Pour rappel, les investissements dans le secteur avaient atteint en moyenne 2,7 milliards de livres par an au cours des sept dernières années.

La SMMT se félicite néanmoins de l'annonce récente par le groupe Jaguar Land Rover (JLR) de la fabrication prochaine de véhicules électriques au Royaume-Uni via la reconversion de son usine de Castle Bromwich (centre de l'Angleterre). Selon la presse britannique, JLR, qui appartient à l'indien Tata Motors, va investir autour d'un milliard de livres dans ce projet - mais ces fonds n'ont pas été comptés par la SMMT pour le premier semestre, car ils ont été annoncés en juillet.

Les craintes d'un «no deal»

Cette annonce a été presque inespérée, note la SMMT qui rappelle qu'il s'agit toutefois d'une exception. Selon elle, la grande majorité des constructeurs ont arrêté de mettre de l'argent dans leurs usines et produits au Royaume-Uni, en raison des incertitudes actuelles. La production de voitures a quant à elle chuté de 20% à 1,7 million au premier semestre. Le mois de juin est même le 13e mois consécutif de baisse.

«Les chiffres d'aujourd'hui sont le résultat d'une instabilité mondiale aggravée par les craintes d'un "no deal" (NDLR: Brexit sans accord). Cette crainte entraîne une pause de l'investissement au moment où des centaines de millions de livres sont dépensées pour se préparer au Brexit», explique Mike Hawes, directeur général de la SMMT.

Boris Johnson cristallise les inquiétudes

Les professionnels du secteur n'ont eu de cesse depuis de longs mois de mettre en garde contre les risques d'un divorce brutal avec l'UE qui pourrait coûter à l'industrie 4,5 milliards de livres par an en droits de douane et remettrait en cause la fluidité des échanges avec le continent.

Ces inquiétudes autour d'un Brexit sans accord sont particulièrement vives depuis l'arrivée au pouvoir, la semaine dernière, de Boris Johnson, qui s'est dit prêt à cette éventualité lors de la date prévue de sortie de l'UE, le 31 octobre. Signe de la frilosité du secteur, le constructeur automobile français PSA a rappelé en début de semaine être disposé à fermer son usine britannique de Ellsmere Port et transférer l'activité en Europe continentale si le Brexit tourne mal.

(L'essentiel/afp)