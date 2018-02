Le personnel d'Air France est en grève ce jeudi

Pilotes, hôtesses, stewards et personnels au sol d'Air France se mobilisent jeudi dans une unité rare pour obtenir une augmentation générale des salaires de 6%, une revendication «déraisonnable» pour la direction, contrainte d'annuler la moitié des vols long-courriers. La compagnie prévoit d'assurer au total «75% de son programme»: dans le détail, 50% des vols long-courriers au départ de Paris, 75% des moyen-courriers au départ et vers Paris Charles-de-Gaulle et 85% des court-courriers. «Des perturbations et des retards» sont également possibles.

La direction estime le taux de grévistes à 28%. Selon une source interne, il est de 33% pour les pilotes, 37% pour les PNC (hôtesses et stewards) et 26% au sol. À Nice, 12 vols prévus vers Paris, Lyon, Lille et Toulouse, et 12 autres devant atterrir à Nice ont été annulés, a-t-on appris auprès de la deuxième plateforme aéroportuaire de France. À Marseille, une dizaine de vols programmés entre 6h et 12h à destination de Bordeaux, Amsterdam ou Paris étaient annulés. À Roissy, une famille russe en partance pour Munich se plaignait d'avoir reçu plusieurs mails contradictoires d'Air France: «Le premier nous disait que notre vol était annulé, le deuxième qu'il était maintenu, le troisième qu'il était retardé», a dit Elina Sigdel.

L'ensemble des syndicats représentatifs chez les pilotes (SNPL et Spaf) et les hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa-PNC et Unac) appellent à cesser le travail, ainsi que trois organisations au sol (CGT, FO et SUD) et trois non représentatives (Alter pour les pilotes, CFTC et SNGAF côté PNC). Un rassemblement est prévu à 10h devant le siège de la compagnie à Roissy. À l'origine du mécontentement, la revalorisation salariale appliquée en 2018, que les syndicats qualifient d'«aumône». La direction a mis sur la table un projet d'accord prévoyant une augmentation générale - la première depuis 2011 - de 1% en deux temps, une revalorisation des indemnités kilométriques et une enveloppe d'augmentations individuelles (primes, promotions, ancienneté...) de 1,4% pour les seuls agents au sol.

(L'essentiel/AFP)