Véronique Bourgois à la tête d'Arval Luxembourg

Dans l'entreprise depuis 1998, Véronique Bourgois a participé à la création de l'entité luxembourgeoise et était jusque-là directrice commerciale et marketing. Elle est officiellement directrice générale depuis le 1er janvier 2021, en remplacement de Gerry Wagner, qui occupait ce poste depuis 2005.

Celui-ci a rejoint le siège d'Arval et sera désormais directeur des relations institutionnelles, un poste nouvellement créé: il représentera l'entreprise devant les instances politiques et décisionnelles internationales et «sera la voix d'Arval sur les grands sujets décidés au niveau de l'UE (données, fiscalité, transition énergétique...)», a indiqué un communiqué. Il restera toutefois administrateur d'Arval Luxembourg et porte-parole de la «House of automobile».

Le parc d'Arval Luxembourg comptait 10 000 véhicules fin 2020.

(L'essentiel)