La création d'une marque qui veut «faire sens»

Comment choisir le bon partenaire quand on a l'embarras du choix comme Kylian Mbappé? «L'idée, c'est "qu'est-ce qui fait du sens?"», expose à l'AFP l'entourage de la nouvelle coqueluche du foot mondial, devenu l'un des sportifs les plus attractifs de la planète en terme d'image. Depuis son incroyable doublé contre l'Argentine de Lionel Messi et l'adoubement de la légende Pelé lors du Mondial-2018 remporté à seulement 19 ans, l'aura du prince de Bondy a dépassé les frontières françaises et européennes.

De Tokyo à Rio de Janeiro, tous les fans de foot sont capables de mimer sa fameuse célébration après chaque but, les deux mains croisées en dessous des aisselles. De quoi attirer les plus grands sponsors du monde entier, fascinés par le pouvoir d'attraction du prodige français. «Après la Coupe du monde, il y a eu plein de demandes qui tombaient tous les jours! C'était vraiment infernal. Maintenant, c'est toutes les semaines», confie à l'AFP Me Delphine Verheyden, l'avocate qui gère avec ses parents les intérêts du champion du monde français.

Éviter le piège de «l'homme-sandwich»

Au-delà de ses incroyables records de précocité sur le plan sportif - il est devenu dimanche le plus jeune joueur de l'histoire à franchir la barre des 30 buts en Ligue 1 sur une saison -, c'est sa maturité hors du terrain qui séduit. «Dans un sport souvent décrié par les excès, les écarts, il y a très peu de fautes de goût chez lui. Il a une expression orale qui est assez étonnante pour quelqu'un d'aussi jeune», déclare à l'AFP Jean-Philippe Danglade, auteur de «Marketing et célébrités».

Mais comment choisir le bon partenaire quand on a l'embarras du choix? «Il faut bien faire le tri», explique Me Delphine Verheyden, qui veut absolument éviter le piège de «l'homme-sandwich» liée à une dizaine de marques aussi différentes les unes des autres, ou s'associer avec une entreprise juste «parce qu'il y a un gros chèque». «L'idée ce n'est pas: «On attend les gros mastodontes, on demande un contrat de dix ans et on est tranquille». Non. L'idée c'est "qu'est-ce qui fait du sens?"», ajoute-t-elle. «On l'a vu avec Sébastien Chabal ou Zinédine Zidane, qui ont multiplié les contrats sans trop de cohérence parfois. C'est tentant pour les personnes qui les "managent" de faire un million d'euros plus un million d'euros... Mais au bout d'un moment, vous abîmez un peu l'image», renchérit M. Danglade, expert en marketing sportif.

(L'essentiel/afp)