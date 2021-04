Le Brésil met aux enchères 22 aéroports et 5 ports

Le gouvernement brésilien s’est lancé dans un audacieux pari, en pleine pandémie: attirer des investisseurs intéressés à obtenir les concessions de 22 aéroports, 5 ports et une voie de chemin de fer, alors que le Covid-19 affecte fortement les secteurs du tourisme et des transports. Brasilia espère ainsi récolter environ 1,4 milliard d'euros dans l’opération, baptisée «InfraWeek». Cette semaine d’enchères sur des infrastructures du pays débute ce mercredi.

Le Brésil espère la participation d’acteurs majeurs au niveau mondial, comme les français Vinci et ADP, l’espagnol Aena ou le consortium brésilo-argentin Inframerica. Mais il est difficile de prévoir quels montants ces groupes seront prêts à débourser en pleine pandémie. D’autant plus que la crise sanitaire est particulièrement grave au Brésil, avec plus de 330 000 morts et un gouvernement critiqué de toutes parts pour l’absence de politique nationale coordonnée de lutte contre le virus. De quoi renforcer les inquiétudes des investisseurs sur l’avenir de la première économie d’Amérique latine.

Les enchères de cette semaine auraient dû avoir lieu en octobre dernier, mais ont finalement été reportées en raison de la pandémie. Elles concernent des concessions pour 30 ans de 22 aéroports, dont celui de la métropole amazonienne Manaus (nord) et de Foz do Iguaçu (sud), cette dernière très touristique en raison de ses spectaculaires chutes d'eau, à la frontière avec l’Argentine. Jeudi, l’enchère portera sur la concession pour 35 ans du chemin de fer Fiol 1, dans l’État de Bahia (nord-est), pour le transport de minerais et de céréales destinés à l’exportation. Et vendredi seront mises en jeu les concessions pour cinq terminaux portuaires, dans les Etats du Maranhao (nord-est) et du Rio Grande do Sul (sud).

