BP fera aussi le plein des voitures électriques

Le géant pétrolier britannique BP a annoncé jeudi le rachat de la société Chargemaster, qui dispose du plus important réseau de bornes de recharge à usage public pour les voitures électriques au Royaume-Uni. BP indique dans un communiqué avoir trouvé un accord pour l'acquisition de la société, présenté comme le numéro un de son secteur dans le pays, avec 6 500 bornes d'alimentation. Le montant n'a pas été dévoilé.

Fondée en 2008, Chargemaster va devenir BP Chargemaster et les clients de BP pourront trouver ses bornes dans les stations-service du groupe pétrolier, précise ce dernier, dont la priorité avec ce rachat est de développer des recharges très rapides. «Nous estimons qu'une recharge rapide et pratique est cruciale pour aider au développement des voitures électriques», explique dans le communiqué Tufan Erginbilgic, un responsable de BP. Le groupe pétrolier prévoit que d'ici 2040 quelque 12 millions de voitures électriques rouleront au Royaume-Uni, contre 135 000 en 2017. La part de marché des voitures hybrides et électriques est en progression constante même si elle n'est que de 5,8% selon les chiffres de ventes pour le mois de mai 2018, publiés par les professionnels du secteur britannique. Elle devrait toutefois poursuivre son essor puisque le gouvernement britannique veut interdire d'ici 2040 le diesel et les moteurs à essence.

L'annonce de BP illustre l'évolution du secteur pétrolier qui mise de plus en plus sur les énergies propres, au moment où de nombreux pays affichent leurs ambitions écologiques. La compagnie pétrolière a récemment annoncé son intention d'investir dans une société d'investissement spécialisée dans les véhicules électriques, et a par ailleurs financé à hauteur de 20 millions de dollars une entreprise qui développe des batteries qui se rechargent très rapidement. Elle collabore également sur le sujet avec l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi.

(L'essentiel/afp)