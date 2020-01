Les cages à lapins sont jugées trop exiguës

Dans une série de rapports rendus jeudi, l'Agence européenne pour la sécurité des aliments (Efsa) estime que les cages à lapin d'élevage sont trop petites et s'inquiète des méthodes d'abattage. Elle s'était penchée sur les conditions d'élevage du lapin, le deuxième animal de ferme le plus répandu en Europe en nombre, à l'initiative du Parlement et à la demande de la Commission européenne.

L'élevage de lapin dans l'UE se fait principalement au sein cinq Etats membres: la France, la Hongrie, l'Italie, le Portugal et l'Espagne. Et les pratiques d'élevage sont très variées. En se basant surtout sur des avis d'experts, car peu de données en la matière sont disponibles, l'Efsa recommande d'agrandir les cages «conventionnelles», afin d'améliorer le bien-être de l'animal, en particulier sa liberté de mouvement.

Le système d'élevage le plus satisfaisant reste les dispositifs bio, note l'Efsa. L'agence européenne pointe aussi des risques dans la procédure d'abattage, identifie des indicateurs pour définir si l'animal est conscient ou non et propose des mesures correctives. En 2017, le Parlement européen avait adopté une résolution sur les standards minimums requis pour les lapins d'élevage, alors qu'aucune législation ne régit spécifiquement le bien-être de cette espèce en Europe.

(L'essentiel/afp)