Des bornes qui rechargent une voiture en 15 mn

Le groupe d’ingénierie helvético-suédois ABB va lancer un nouveau modèle de borne de recharge ultra-rapide pour véhicules électriques, a-t-il annoncé jeudi. Appelé Terra 360, ce nouveau modèle de borne de recharge peut en trois minutes redonner suffisamment d’autonomie à un véhicule pour parcourir 100 kilomètres, indique le groupe dans un communiqué.

Avec une capacité maximale de 360 kilowatts, il peut recharger entièrement un véhicule en 15 minutes, voire moins, ajoute ABB, affirmant qu’il s’agissait du modèle «le plus rapide au monde». Il peut de surcroît recharger jusqu’à quatre véhicules en même temps. Ce modèle, que le groupe compte commercialiser d’ici à la fin de l’année en Europe et à partir de 2022 aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie Pacifique est conçu pour répondre à différents types d’usage.

Il peut être installé dans des stations de recharge, mais aussi dans des centres commerciaux, par exemple, pour pouvoir recharger le véhicule d’une personne «faisant ses courses», illustre ABB, qui précise que la borne peut être personnalisée, notamment en installant un écran publicitaire.

Demande en hausse

Avec les efforts pour lutter contre le changement climatique, la demande pour les infrastructures de recharge pour véhicules électriques «est plus élevée que jamais», a mis en avant Frank Muehlon, qui dirige la division d’e-Mobilité d’ABB, cité dans le communiqué.

Compte tenu de la forte demande, la division spécialisée dans les bornes de recharges électriques est une des unités qu’ABB envisage d’introduire séparément en Bourse en 2022 tout en conservant probablement une participation de contrôle, avait expliqué son nouveau directeur général Björn Rosengren, lors de la publication des résultats semestriels en juillet. Le conglomérat industriel, dont le siège social se trouve à Zurich, s’était lancé sur le marché de l’e-mobilité en 2010 et a depuis vendu plus de 460 000 bornes de recharge pour véhicules électriques dans 88 pays, détaille le communiqué.

(L'essentiel/AFP)