L'ombre de Khashoggi divise le sommet du Golfe

Les six pétromonarchies arabes du Golfe tiennent dimanche leur sommet annuel à Ryad dans un contexte de crises multiples: dispute persistante avec le Qatar, guerre au Yémen et affaire Khashoggi, journaliste tué au consulat saoudien d'Istanbul. Bien qu'invité officiellement à cette rencontre du Conseil de coopération du Golfe (CCG), l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, n'a pas confirmé sa participation. Son petit mais richissime pays reste ostracisé par ses puissants voisins que sont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Bahreïn, autre membre du CCG, s'est associé à l'embargo contre le Qatar, avec l'Égypte. En juin 2017, les quatre pays ont rompu tout lien avec Doha et ne semblent pas prêts à desserrer l'étau autour de l'émirat gazier. Outre les liens diplomatiques, ils ont mis fin à toute relation économique et commerciale avec le Qatar qui a pour sa part décidé de quitter en janvier l'OPEP, dominée par l'Arabie saoudite.

Le CCG, né en 1981 sur un réflexe d'autodéfense face à l'Iran a perdu, au fil des ans, de sa pertinence. Son secrétaire général, Abdellatif al-Zayani, a indiqué que le 39e sommet allait «passer en revue les liens avec l'Iran» après la réimposition de sanctions américaines. L'Arabie saoudite reste sous pression, empêtrée dans l'affaire. Ce meurtre d'abord nié puis reconnu par Ryad embarrasse au plus haut niveau Ryad, d'autant plus que la responsabilité du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a été évoquée dans cette affaire en Turquie et aux États-Unis.

