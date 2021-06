Un Jordanien sur quatre est au chômage, soit une forte augmentation due principalement à la pandémie qui a frappé des secteurs entiers, notamment le tourisme, selon les derniers chiffres officiels. «Le chômage s'est accru en moyenne de 5,7% au premier trimestre de cette année et désormais 25% de la population active est sans travail», selon un communiqué publié lundi soir par le Département des statistiques.

Cet institut précise que le taux de chômage est de 24,2% chez les hommes et de 28,5% chez les femmes, mais la progression a été plus importante chez les hommes (6,1%) que chez les femmes (4,2%), par rapport au premier trimestre de 2020. Ce sont les titulaires d'un diplôme universitaire qui sont les plus touchés (27,8%) ainsi que les jeunes de 16 à 24 ans.

«Le Covid-19 a affecté négativement tous les secteurs»

Pour le porte-parole du ministère du Travail, Mohammad Zyoud, «les chiffres du Département des statistiques reflètent la réalité, bien que des mesures prises ont fortement limité les licenciements, avec la coopération du secteur privé». «C'est le Covid-19 qui a affecté négativement tous les secteurs et activités économiques, entrainant un taux de chômage élevé», a-t-il précisé à l'AFP.

Le taux de pauvreté, selon les chiffres officiels en Jordanie à l'automne 2020, était d'environ 15,7% et la dette publique dépassait 47 milliards de dollars, soit plus de 106% du produit intérieur brut.

(L'essentiel/afp)