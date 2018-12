Le bras droit de Ghosn libéré sous caution

L'ancien administrateur de Nissan, Greg Kelly, accusé de complicité avec Carlos Ghosn, a été libéré sous caution mardi par le tribunal de district de Tokyo, selon un communiqué de la cour. Le montant de la caution s'élève à 70 millions de yens (626 000 francs).

La somme a été versée en liquide, selon le tribunal. Cette décision pourrait permettre à Greg Kelly, considéré comme le bras droit de M. Ghosn (PDG de Renault) de sortir de prison dans la journée de mardi. De nombreux journalistes se sont massés devant le centre de détention. Le parquet a toutefois fait appel mais celui-ci a été rejeté.

Greg Kelly a été arrêté le 19 novembre et placé en détention. Il est soupçonné d'avoir aidé l'ex-président de Nissan à sous-évaluer ses revenus pendant plusieurs années chez le constructeur automobile japonais. L'homme, âgé de 62 ans, est aussi soupçonné d'avoir participé à une minoration d'émoluments de M. Ghosn de 2015 à 2018. Lui-même dément toute malversation.

Un mois en cellule

Peu après l'arrestation des deux hommes, Nissan avait démis M. Ghosn de la présidence du conseil d'administration et M. Kelly de ses fonctions de représentation. M. Ghosn demeure en revanche PDG du groupe français Renault et de l'alliance formée avec les Japonais Nissan et Mitsubishi Motors, devenue le premier ensemble automobile mondiale.

Carlos Ghosn, qui a déjà passé un mois en cellule, a de nouveau été placé en état d'arrestation vendredi sur la base de nouvelles accusations selon lesquelles il aurait fait passer dans les comptes du constructeur japonais des pertes de 1,85 milliard de yens sur des investissements personnels. Le parquet de Tokyo a prolongé dimanche de dix jours sa détention.

(L'essentiel/afp)