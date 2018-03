Trump menace de taxer les voitures européennes

Donald Trump est resté sur le sentier de la guerre commerciale samedi en menaçant d'imposer de lourdes taxes à l'importation sur les automobiles fabriquées dans l'Union européenne (UE). Et ce au cas où l'UE appliquerait des tarifs douaniers en riposte à son propre projet. L'UE envisage en effet d'appliquer des tarifs douaniers de 25% sur une liste de produits importés des États-Unis, en représailles au projet du président américain d'introduire des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium.

Face à cette possibilité, Donald Trump, sur son fil Twitter comme il en a l'habitude, a menacé directement les constructeurs automobiles européens, dont certains comme Volkswagen, Mercedes et BMW possèdent des usines d'assemblage aux États-Unis. «Si l'UE veut augmenter encore les énormes taxes et barrières douanières imposés aux compagnies U.S. qui y font du business, alors nous appliquerons une taxe sur leurs automobiles qui arrivent librement aux États-Unis», écrit-il.

À l'heure actuelle, les États-Unis appliquent des tarifs douaniers de 2,5% sur les voitures assemblées en Europe et de 25% sur les camionnettes et pickups. Les véhicules fabriqués aux États-Unis subissent, eux, une taxe douanière de 10% à leur entrée dans l'Union européenne. En Caroline du Sud où BMW a une usine, le constructeur bavarois emploie 9 000 personnes et est l'un des plus gros pourvoyeurs d'emplois de l'État. Lors d'une réunion de levée de fonds samedi en Floride, Donald Trump est revenu en termes vifs sur la question des échanges commerciaux avec l'Europe. «L'Union européenne a été brutale envers nous», a-t-il déclaré d'après une vidéo postée en ligne. «Ils se sont ligués pour battre les États-Unis sur le plan commercial».

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 mars 2018

(L'essentiel/AFP)