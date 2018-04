Xi Jinping promet une ouverture économique

Menacé d'une guerre commerciale par son «ami» Donald Trump, le président Xi Jinping a promis mardi une «nouvelle phase» d'ouverture de l'économie chinoise, avec notamment une baisse «considérable» dès cette année des taxes sur les importations d'automobiles.

Lors d'un discours solennel retransmis en direct à la télévision, le président chinois n'a pas mentionné directement le risque de guerre commerciale avec Washington, mais évoqué une série de mesures qui semblent répondre point par point aux attaques du président américain.

«La Chine va entrer dans une nouvelle phase d'ouverture», a assuré le président chinois devant de hauts responsables internationaux, dont la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, au Forum de Boao pour l'Asie, une conférence surnommée le «Davos chinois».

«La Chine ne cherche pas l'excédent commercial! Nous espérons sincèrement muscler nos importations», a assuré Xi Jinping, alors que l'énorme déficit des États-Unis vis-à-vis de la Chine - 375 milliards de dollars en 2017 selon Washington - est l'un des principaux griefs du président américain à l'encontre de Pékin.

Assouplissements

Pékin s'était déjà engagé en novembre à réduire ces droits de douane «à un rythme approprié», tandis que le conseiller économique de Xi Jinping, Liu He, avait évoqué en janvier à Davos «un abaissement graduel». Alors que la Chine célèbre cette année le quarantième anniversaire des réformes économiques, M. Xi s'est aussi engagé à ouvrir davantage les entreprises chinoises aux investisseurs étrangers.

Il a répété ses promesses d'ouverture du gigantesque secteur financier chinois: en novembre, à l'issue d'une visite de Donald Trump dans le pays, Pékin avait annoncé qu'il allait autoriser les entreprises étrangères à contrôler des banques, firmes de courtage ou de gestion d'actifs.

«Nous devons nous assurer que les mesures pour assouplir les restrictions sur les investissements étrangers dans la banque, le courtage, l'assurance, seront matérialisées», a martelé Xi Jinping à Boao. Il a par ailleurs promis un assouplissement des restrictions à la présence de capitaux étrangers dans les entreprises chinoises actives dans les industries automobile, navale et aéronautique.

Aucun calendrier

Dans ces secteurs, les constructeurs étrangers sont toujours sommés de s'associer avec des partenaires chinois au sein de coentreprises qu'ils ne peuvent contrôler. Mais l'homme fort de Pékin, tout-puissant aux manettes de la politique économique, n'a livré aucun calendrier.

Les États-Unis se plaignent régulièrement d'engagements chinois qu'ils estiment non respectés. Et la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine a fait état l'an passé d'une «lassitude face aux promesses» non tenues.

