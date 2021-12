Nos billets vont changer de look d'ici 2024

«La BCE prévoit de redessiner les billets de banque en euros (...) dans le cadre d'un processus qui devrait aboutir à une décision finale en 2024», a-t-elle expliqué lundi en annonçant à cette fin un processus de consultation. Actuellement, les motifs des billets d'euro illustrent les styles architecturaux caractérisant différentes périodes de l'histoire européenne (classique, gothique, baroque, etc.) mais ils ne présentent aucun monument ou pont existant réellement.

«Après vingt ans, il est temps de revoir l'aspect de nos billets pour les rendre plus parlants pour les Européens de tous âges et de toutes origines», a déclaré la présidente de l'institut, Christine Lagarde, citée dans un communiqué. Cette initiative a pour cadre les célébrations liées au vingtième anniversaire de l'euro, lancé officiellement le 1er janvier 2002.

????We’re planning to redesign euro banknotes! Almost twenty years have passed since euro banknotes entered into circulation. We will soon launch the redesign process and expect to select new banknote designs by 2024. Press release https://t.co/a0FD2foa01

1/3 pic.twitter.com/yMsCkumPWD