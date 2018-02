Des produits financiers montrés du doigt

La chute brutale de la Bourse cette semaine à Wall Street a mis sous les projecteurs des indices basés sur la volatilité, produits financiers complexes accusés d'avoir exacerbé le mouvement de panique des investisseurs. L'alerte avait été donnée quelques jours seulement avant la déroute boursière de lundi par le directeur général de la banque Barclays. «Nous avons construit et structuré des produits partout dans le monde qui tentent d'améliorer les profits en pariant sur la faible volatilité. C'est une pratique habile mais lorsque le marché se retournera, attachez vos ceintures», avait déclaré Jes Staley au Forum économique de Davos.

Le phénomène redouté s'est produit lundi: l'indice VIX, qui mesure la volatilité, a bondi de plus de 100% en quatre heures. L'affolement a gagné le marché et en moins de vingt minutes en fin de séance, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones, a plongé dans une spirale infernale de 500, puis 1 000 puis 1 500 points. Le VIX est un indicateur qui se base sur le risque de voir fluctuer l'indice financier S&P 500 regroupant les 500 plus grandes entreprises cotées à New York. Destiné à l'origine à évaluer la température des marchés, il est devenu un outil à part entière sur lequel parier.

Inquiétudes sur l'inflation

Beaucoup ont choisi de miser sur la baisse de l'indice, un marché florissant et juteux puisque le VIX était resté quasiment atone depuis l'été 2015. Selon la banque Goldman Sachs, ces paris ont connu «la meilleure performance de leur histoire en 2017» avec près de 200% de rendement pour le plus important. «Des fonds spéculatifs, des courtiers, monsieur et madame Dupont... Tous le monde détenait cet investissement car sa structure garantissait de le rendre gagnant à presque tous les coups», affirme Brett Manning, analyste chez Briefing.

À condition que la volatilité reste au plus bas. Mais lorsque les marchés boursiers ont été pris d'inquiétudes par les risques d'inflation en fin de semaine dernière, ils ont piégé ceux qui avaient misé sur la persistance d'une volatilité basse. La hausse de la volatilité n'en a été que plus forte. Il est difficile, selon les spécialistes, de savoir combien d'argent a été perdu mais ce marché était évalué à entre trois et quatre milliards de dollars.

(L'essentiel/AFP)