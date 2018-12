Pepsico avale son concurrent SodaStream

Le géant américain des sodas PepsiCo a annoncé mercredi avoir finalisé l'acquisition du groupe israélien SodaStream, producteur de machines à gazéifier qui transforment l'eau du robinet en eau pétillante, pour 3,2 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros). L'acquisition avait été annoncée en août par PepsiCo qui cherche depuis plusieurs années, comme son principal rival Coca-Cola, à diversifier son offre en se réorientant vers des produits plus sains, afin notamment de compenser l'impact des taxes anti-obésité, et de réduire les déchets plastiques.

SodaStream fait usage de bouteilles réutilisables pour ses boissons. «SodaStream permet aux consommateurs de personnaliser leur boisson préférée tout en respectant l'environnement», a déclaré Ramon Laguarta, directeur général de PepsiCo. «Avec SodaStream, je suis sûr que nous pourrons avancer vers notre but commun de faire diminuer les déchets plastiques et de construire un avenir plus durable», a-t-il ajouté.

Le directeur de SodaStream Daniel Birnbaum a indiqué que son entreprise «avait été créée pour offrir des boissons saines, pratiques, et respectueuses de l'environnement aux consommateurs dans le monde et que PepsiCo l'aiderait à atteindre et à élargir cette mission». PepsiCo s'est engagé à maintenir le siège israélien de SodaStream pendant 15 ans. En 2015, SodaStream avait fermé une usine en Cisjordanie, occupée suite à une campagne de boycott qui avait visé l'actrice américaine Scarlett Johansson, en vedette d'une publicité pour l'entreprise.

(L'essentiel/afp)