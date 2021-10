L'autre moitié de la Cloche d'Or prend forme

Neuf ans après la concrétisation du premier bâtiment toujours occupé par PwC, l’aménagement du quartier Cloche d’Or est arrivé à mi-chemin. «Sur un potentiel de 600 000 m², il y aura au final 220 000 m² de résidentiel, quand la ville de Luxembourg en demandait 52 000», relève Michel Knepper, directeur des opérations de Grossfeld, la société chargée du développement du quartier.

Becca demande une tripartite



Flavio Becca le reconnaît, les prix des logements sont «à la limite haute». Derrière le phénomène, il n’y a pas que de la spéculation sur le foncier ou des promoteurs immobiliers qui «ne penseraient qu’à gonfler les prix». Pointant des lenteurs administratives qui retardent les projets et font grimper leurs coûts, le patron de Promobe appelle à une tripartie entre gouvernement, administrations communales et promoteurs privés pour évoquer ensemble des solutions.

Les projets résidentiels et de bureaux se poursuivent et sont à découvrir au salon Move Property Expo, jusqu’au 16 octobre au centre commercial Cloche d’Or - où 98 % des cellules commerciales sont désormais occupées, selon le promoteur. S’appuyant sur «le succès» des tours Zenith accolées au centre - «où les logements sont tous vendus, des reventes s’opérant déjà» - Promobe dévoile sur le stand son projet de trois nouvelles tours résidentielles «Skyview». Commercialisées à partir du 1er semestre 2022, elles s’érigeront sur 18 étages près des bâtiments Alter Domus et Deloitte, pour environ 300 unités de logements.

20 000 m² de logements et une maison pour seniors planifiés

Pour animer le quartier, après la plage installée l’été dernier, un marché de Noël prendra place mi-novembre, et l’arrivée d’un marché hebdomadaire plus traditionnel est espérée à terme. «On va aussi créer une "cour villageoise" avec des boutiques de proximité», avance Flavio Becca, patron de Promobe.

D’autres projets immobiliers sont aussi à découvrir auprès des professionnels d'Axento et Impakt, à Bertrange, Dudelange et Strassen, avec un projet tout neuf: 20 000 m² de logements et une maison dédiée aux seniors sont planifiés sur 2,5 hectares, dans l’environnement boisé du Reckenthal.

