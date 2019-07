Le FMI vire 5,4 milliards à l'Argentine

Le Fonds monétaire international (FMI) et les autorités argentines se sont mis d'accord pour débloquer une nouvelle tranche d'aide de 5,4 milliards de dollars en faveur du pays, a annoncé vendredi le directeur général par intérim du FMI, David Lipton. Le FMI a déjà versé 38,9 milliards de dollars pour sortir l'Argentine de la crise.

Le FMI accorde une aide de 6 milliards de dollars au Pakistan



Le Fonds monétaire international a annoncé mercredi avoir approuvé en faveur du Pakistan une aide de six milliards de dollars pour soutenir le programme de réformes économiques des autorités.



Le comité de direction du FMI a approuvé mercredi un accord portant sur un prêt s'étalant sur une période de plus de trois ans (39 mois) au titre du mécanisme de financement élargi« indique l'institution dans un communiqué. Ce programme doit aider le pays »à réduire ses vulnérabilités économiques et à générer une croissance durable", ajoute-t-il.

Cette nouvelle tranche, qui doit encore recevoir l'aval du Comité de direction de l'institution, fait partie du plan d'aide de 57,1 milliards de dollars accordé l'an passé. Submergée par deux crises monétaires en 2018 qui ont fait perdre 50% de sa valeur à sa monnaie, l'Argentine avait appelé le FMI à la rescousse, pour obtenir un prêt de plus de 57 milliards de dollars.

It has been one of the great pleasures of my professional life to work with Christine @Lagarde at the IMF. She is fantastic. The IMF's loss would be the ECB's gain! pic.twitter.com/ySYUeK8EHe– David Lipton (@Lipton_IMF) 3 juillet 2019

Croissance pour 2020

À l'issue d'un quatrième examen de l'économie du pays, le FMI estime que les autorités argentines ont atteint «tous leurs objectifs en terme de dépenses budgétaires, monétaires et sociales dans le cadre du programme soutenu par le FMI».

Dans ses dernières prévisions de croissance mondiale publiées au printemps, le FMI avait indiqué tabler sur une contraction du PIB argentin de 1,2% cette année tout en attendant une reprise au second semestre. Pour 2020, elle prévoit ainsi une croissance de 2,2%.

(L'essentiel/afp)