L'Australie redoute un embargo sur son charbon

Canberra a demandé, mardi à Pékin, de clarifier les choses alors que plusieurs médias se font l’écho de possibles restrictions chinoises aux importations de charbon australien. Cela pourrait plomber un peu plus une économie australienne malmenée par la pandémie. Le ministre du Commerce Simon Birmingham a indiqué avoir demandé à la Chine par le biais des canaux diplomatiques si elle avait effectivement donné pour instruction aux groupes chinois de cesser d’acheter le charbon australien, ce qui serait une mesure de rétorsion sur fond de dégradation des relations bilatérales.

«J’ai eu des échanges avec l’industrie australienne, et nous nous rapprochons des autorités chinoises au sujet de ces spéculations», a-t-il déclaré à la chaîne Sky News. Il n’est pas allé jusqu’à confirmer qu’un embargo non officiel sur le charbon aurait été mis en place. Mais ses propos tendent à donner de la crédibilité à un certain nombre d’informations qui circulaient ces dernières semaines. «Je ne veux pas m’avancer au sujet de ces spéculations, mais nous travaillons avec le secteur, nous agissons et nous discutons avec la Chine», a-t-il dit.

«Consigne verbale»

Plusieurs publications spécialisées, notamment S&P Global Platts, ont rapporté que des aciéries et des fournisseurs d’énergie chinois contrôlés par l’État avaient reçu des autorités la «consigne verbale» de ne plus acheter le charbon australien. Les relations entre la Chine et l’Australie, déjà tendues sur toute une série de dossiers, se sont encore envenimées quand le Premier ministre Scott Morrison a appuyé les demandes américaines d’enquête sur l’épidémie de coronavirus apparue en Chine.

Un embargo chinois sur le charbon aurait de lourdes conséquences sur une économie australienne très dépendante de ses matières premières, et qui connaît sa première récession en 30 ans à cause de l’impact de la pandémie.

