Des salaires plutôt faibles dans la construction

Les salariés du bâtiment manifestent ce jeudi à l’appel de l’OGBL, pour faire notamment valoir des revalorisations salariales. La construction fait en effet partie des secteurs où le salaire annuel moyen est parmi les plus faibles au Grand-Duché, selon les derniers éléments du Statec sur le sujet. Il s’élève ainsi à un peu plus de 40 000 euros bruts, devançant seulement les secteurs de l’Horesca et les activités de services administratifs et de soutien.

Des niveaux de rémunération proches de ceux pratiqués dans les pays frontaliers, hors France, alors que le Luxembourg se distingue de ses voisins dans la majorité des autres domaines d’activités avec des salaires plus élevés. Mais le pourcentage de diplômés est faible, 46% ayant un niveau d’éducation équivalant au secondaire inférieur ou moins. Le nombre d’entreprises recensées dans le pays dépasse 3 900, soit un millier de plus qu’il y a une dizaine d’années. Un tiers d’entre elles comptent d'un à quatre salariés.

Elles sont une trentaine à occuper au moins 90 personnes, parmi lesquelles CDCL (530), C. Karp-Kneip (420) ou Costantini (380), pour les plus grosses. Les effectifs, composés d’un tiers de ressortissants portugais et de 20% d’Allemands, dépassent les 44 000 salariés (11% de l’emploi total), contre 28 000 en 000. Plus de la moitié sont des frontaliers et près de la moitié ont une ancienneté inférieure à cinq ans.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)