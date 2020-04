Preply, start-​​up qui prospère avec les confinements

L'Ukrainien Dmytro Volochyne engrange les recettes: la crise de coronavirus et le confinement qu'elle a entraîné ont donné un coup d’accélérateur à sa plateforme d'enseignement en ligne Preply, un succès mondial. L'économie globale est en crise, mais «nous sommes dans une situation avantageuse», constate M. Volochyne, directeur technique de cette start-up spécialisée dans l'apprentissage des langues et l'un de ses trois cofondateurs ukrainiens, tous âgés de moins de 35 ans. Fondée en 2013 d'abord pour des clients locaux, Preply.com a depuis complètement basculé vers l'enseignement en ligne, avec des pays occidentaux comme marché principal.

Le site compte maintenant 10 000 tuteurs dans 190 pays et «des dizaines de milliers d'élèves», raconte à l'AFP M. Volochyne, posé, blond et svelte, au siège de son entreprise, dans un bâtiment historique en plein cœur de Kiev. Spacieux, les bureaux sont vides et silencieux, les patrons ayant mis les 125 employés en télétravail. Un calme trompeur: Preply tourne à pleine vitesse et s'apprête à embaucher une quarantaine de personnes à Kiev et dans son bureau de Barcelone.

Beaucoup étudient des langues

C'est qu'avec des milliards de personnes confinées sur la planète, beaucoup choisissent d'en profiter pour étudier des langues. La tendance est la même en Italie, en Espagne, en France, aux États-Unis... Dès qu'un pays se confine, la première semaine c'est le choc et «les gens ne font rien», mais à partir de la deuxième, «le nombre des utilisateurs (de ce pays) double, voire triple», explique M. Volochyne, qui fait état d'une hausse de 20% des revenus du groupe depuis le début de la crise du Covid-19.

Hannah Ilina, qui enseigne le chinois et l'anglais sur plusieurs sites, dont Preply le confirme. «Avant, j'avais des journées libres ou avec un à deux cours. Aujourd'hui, j'en ai cinq à six et ceci sept jours sur sept», témoigne auprès de l'AFP cette jeune blonde de 25 ans habitant à Vychnevé, une banlieue de Kiev. Un de ses élèves, un Canadien, a ainsi porté de trois à sept le nombre de ses cours hebdomadaires.

L'exemple de Preply est une success-story internationale rare pour cette ex-république soviétique d'environ 40 millions d'habitants et l'un des pays pauvres de l'Europe. Encore plus dans le contexte actuel. Le confinement imposé en Ukraine a étranglé de nombreux secteurs économiques, si bien que le pays pourrait perdre 5% à 10% de son PIB cette année, prévient Glib Vychlinsky, directeur du Centre de la stratégie économique à Kiev.

(L'essentiel/afp)