Trump se dit proche d'un accord avec la Chine

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi sur Twitter que les États-Unis étaient «très proches d'un grand accord» avec la Chine, après 19 mois d'une féroce guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales. Pékin a assuré jeudi que les négociateurs des deux pays maintenaient «une étroite communication», sans autres précisions.

Les deux pays se livrent depuis 19 mois un bras de fer qui se traduit par l'imposition mutuelle de droits de douane supplémentaires portant sur des centaines de milliards de dollars d'échanges annuels. En l'absence d'avancée, une nouvelle salve de surtaxes douanières doit entrer en vigueur dimanche aux États-Unis. Elle ciblera des biens chinois jusque-là épargnés, tels que de l'électronique et des vêtements de sport. L'annonce éventuelle d'un accord commercial avec Pékin dans les jours qui viennent permettrait au milliardaire républicain de vanter ses qualités de négociateur.

La Maison-Blanche n'a donné aucune précision sur ce à quoi le «grand accord» évoqué par la président américain pourrait correspondre. Pékin et Washington négocient âprement un accord préliminaire aux termes duquel la Chine augmenterait ses achats de produits agricoles américains. En contrepartie, les États-Unis renonceraient à de nouvelles hausses des droits de douane sur les produits chinois prévues le 15 décembre. Mais cet accord, annoncé comme imminent depuis plusieurs semaines par l'administration de Donald Trump, tarde à se concrétiser.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!