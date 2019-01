Beijing aurait rattrapé son retard en «volant» les USA

La Chine a «compressé» les délais pour développer de nouvelles technologies en «volant» la propriété intellectuelle américaine, affirme la direction du renseignement américain (DNI). Cette stratégie lui permet aujourd'hui de contester la suprématie des Etats-Unis.«Nous sommes confrontés à l'éventail de menaces le plus divers et le plus complexe que nous ayons jamais vu», a affirmé mardi le directeur du renseignement, Dan Coats, en présentant la nouvelle «stratégie du renseignement national» des Etats-Unis.

Négociations avec la Chine sur les rails, selon la Maison-Blanche



Les négociations entre les Etats-Unis et la Chine, qui doivent tenter de mettre un terme à la guerre commerciale qui les oppose, sont toujours sur les rails, a affirmé mardi la Maison-Blanche. Les marchés financiers se montrent nerveux face à cette situation.

Parmi les sources de ces menaces, il a cité les adversaires traditionnels des Etats-Unis, comme la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran, mais aussi les groupes terroristes et d'autres acteurs non étatiques. «Notre plus grande inquiétude, ce sont ces menaces qui fusionneraient, parce que nos adversaires uniraient leurs forces», a-t-il souligné. La Chine notamment aurait rattrapé son retard technologique sur les Etats-Unis grâce à «sa capacité à voler notre propriété intellectuelle», a affirmé un haut responsable de la direction du renseignement à la presse.

Recul des idéaux démocratiques

La Chine et la Russie sont tentées par un partenariat dans l'intelligence artificielle, et «c'est une source d'inquiétude», a précisé ce haut responsable ayant requis l'anonymat. «Les adversaires traditionnels vont (...) profiter des changements dans l'environnement mondial, notamment l'affaiblissement de l'ordre international post-deuxième guerre mondiale, le recul de la domination des idéaux démocratiques occidentaux, les tendances de plus en plus isolationnistes à l'Ouest et les évolutions de l'économie mondiale», note la nouvelle stratégie, un document d'une trentaine de pages.

La direction du renseignement américain veut se montrer plus transparente afin de gagner la confiance du public américain, dans un contexte d'«infox» et d'ingérences, a expliqué Dan Coats. La mission de la communauté du renseignement est «de chercher la vérité, et quand (elle, ndlr) l'a trouvée, de dire la vérité», a-t-il souligné. «Avec plus de transparence, nous renforcerons la confiance de l'Amérique dans le fait que la communauté du renseignement cherche la vérité et dit la vérité», a-t-il ajouté sans jamais mentionner le président Donald Trump, connu pour ses affirmations erronées ou trompeuses.

(L'essentiel/nxp/ats)