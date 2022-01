Mattel récupère Elsa, Cendrillon et Blanche-​​Neige

Le groupe californien derrière les poupées Barbie, les voitures miniatures Hot Wheels et les jouets Fisher-Price, avait perdu son partenariat avec Disney au profit de Hasbro en 2016. Affecté par le dépôt de bilan du distributeur de jouets Toys "R" Us, Mattel traversait alors une période tourmentée, ayant vu se succéder pas moins de quatre directeurs généraux entre 2015 et 2018.

La nouvelle équipe dirigeante, qui compte à sa tête l'Israélo-Amériain Ynon Kreiz, est parvenue à stabiliser la situation financière du groupe et à renouer un accord exclusif avec l'empire de Donald et Mickey, pour des franchises très populaires. Les personnages des univers d'Aladdin, de La Belle et la Bête, de La Petite Sirène, de La Belle au bois dormant ou encore de Blanche-Neige, font partie de la gamme «Princesse Disney». La franchise «La reine des neiges» est, elle, dédiée au royaume d'Elsa.

En magasins à partir de début 2023

«En tant que leader mondial des poupées, nous sommes impatients d'apporter la stratégie unique de Mattel pour la gestion des marques, l'expertise produit et marketing ainsi qu'une attention continue aux détails et à la qualité», a indiqué le directeur d'exploitation de Mattel, Richard Dickson, dans un communiqué. Mattel n'a pas divulgué le montant de l'accord, mais a précisé que les nouvelles collections seraient en magasins à partir de début 2023.

De son côté, Hasbro a annoncé avoir renoué son partenariat avec Disney pour commercialiser des produits issus de l'univers «Star Wars», et en avoir signé un nouveau pour fabriquer des jouets de la franchise «Indiana Jones».

L'action de Mattel, cotée au Nasdaq, grimpait de plus de 8% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street. L'action Hasbro, elle, reculait de près de 2% à Wall Street.

(L'essentiel/AFP)