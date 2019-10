HSBC va supprimer 10 000 postes supplémentaires

Le géant bancaire britannique HSBC s'apprête à supprimer 10 000 nouveaux emplois, selon le Financial Times lundi, deux mois après le départ surprise de son patron et une première annonce de 4 000 suppressions de postes, face aux nombreux défis à relever entre guerre commerciale, Brexit et taux bas. Ces nouveaux licenciements concernent principalement des postes bien rémunérés et s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle campagne de réduction des coûts menée par le nouveau patron Noel Quinn. Celui-ci a succédé à John Flint, parti début août.

«Nous savons depuis des années que nous devons faire quelque chose au sujet de nos coûts de fonctionnement, dont la composante la plus importante concerne les employés, a déclaré une source anonyme citée par le quotidien économique. Il y a une modélisation très difficile en cours. On se demande pourquoi nous avons autant de gens en Europe alors que nous avons des rendements à deux chiffres dans certaines parties de l'Asie». Malgré les annonces alarmistes des derniers mois, son bénéfice net publié au premier semestre a augmenté de 18,6% par rapport à l'année précédente pour s'établir à 8,5 milliards de dollars. La banque devrait publier ses résultats du troisième trimestre à la fin du mois.

D'autres grandes banques tentent également de réduire leurs coûts. Les américaines JPMorgan Chase et Wells Fargo notamment ont revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour 2019, liées aux taux d'intérêt, alors que les banques centrales du monde entier assouplissent leur politique monétaire en réponse à l'affaiblissement des perspectives de croissance mondiale. Des taux d'intérêt plus bas signifient moins de profits sur les prêts consentis par les banques. Le mois dernier, la Commerzbank a déclaré qu'elle prévoyait de supprimer l'équivalent de 4 300 postes à plein temps, soit un dixième de ses effectifs, et de fermer 200 agences. La Deutsche Bank a annoncé 18 000 suppressions de postes et la Société générale 1 600.

(L'essentiel/afp)