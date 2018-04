L'Allemagne augmente le salaire des fonctionnaires

Les 2,3 millions de travailleurs des aéroports, gares, hôpitaux, services de ramassage des ordures ou crèches par exemple verront leurs revenus augmenter de 3,2% rétroactivement au 1er mars 2018, puis d'environ 3,1% au 1er avril 2019 et enfin quelque 1,1% au 1er mars 2020, a détaillé le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer. À la sortie des négociations à Potsdam, près de Berlin, le dirigeant du principal syndicat de cette branche Verdi, Frank Bsirske, a jugé qu'il s'agissait du meilleur accord négocié depuis des années.

Dans le secteur du bâtiment en revanche, les négociations n'ont pas abouti mardi, syndicat et employeurs ne parvenant pas à s'entendre sur une revalorisation salariale. Une procédure de tentative de conciliation va maintenant être engagée. Le syndicat IG Bau réclame 6% d'augmentation de salaires pour les 800 000 travailleurs du secteur.

Un accord inédit

Dans la fonction publique, les principaux syndicats du secteur public (Verdi, GEW et DBB) exigeaient une hausse de 6% des salaires et voulaient qu'elle se traduise par au moins 200 euros de plus par mois pour les employés de l'État fédéral et des communes. Les syndicats, arguant de la bonne santé de l'économie et de l'excédent budgétaire record de 38,4 milliards d'euros en 2017, surfent sur la victoire, début février, du puissant syndicat IG Metall.

Ce dernier a arraché dans la métallurgie un accord inédit sur le droit à la semaine de 28 heures - pour une durée limitée - et une hausse salariale de 4,3%, après avoir exigé initialement 6%. Environ 150 000 travailleurs du secteur public ont pris part la semaine dernière à des «grèves d'avertissement» - des débrayages coordonnés de quelques heures - dans toute l'Allemagne pour augmenter la pression avant une nouvelle série de négociations salariales du secteur.

(L'essentiel/afp)