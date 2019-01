Des craintes pour 2 000 emplois à Proximus

L'action du premier opérateur télécoms belge Proximus, présent au Luxembourg via les marques Telindus et Tango, a été suspendue mercredi, a annoncé l'autorité des marchés financiers du pays (FSMA), sur fond de rumeurs d'un plan de restructuration qui pourrait menacer 2 000 emplois. «Nous allons diffuser un communiqué jeudi matin avant l'ouverture de la Bourse», a indiqué à l'AFP l'un des porte-paroles de l'opérateur historique.

Le Premier ministre belge, Charles Michel, a convoqué pour mercredi la patronne de Proximus, Dominique Leroy, pour discuter de la situation, selon le cabinet de M. Michel et le service de presse de Proximus. Mardi, le conseil d'administration de Proximus «s'est réuni pour discuter et approuver le budget 2019 et un plan à 3 ans (...) pour accélérer la transformation du groupe et préparer l'entreprise aux défis de l'avenir et à l'accélération de la digitalisation», selon un communiqué du groupe.

«Dans ce contexte, il a également été discuté de comment Proximus peut encore optimiser ses coûts, afin d'améliorer son efficacité dans un environnement de marché de plus en plus difficile», a-t-il ajouté. Selon les syndicats, cités par plusieurs organes de presse belges, 2 000 emplois seraient menacés, soit un emploi sur six au sein du groupe. Proximus se trouve particulièrement sous pression avec l'ouverture du marché des télécoms belges à un quatrième opérateur mobile de réseau. L'opérateur avait déjà fait savoir que l'on risquait «un effet de distorsion du marché qui entraînerait un ralentissement des investissements en infrastructure et en innovation», et qui aurait «inévitablement un impact sur l'emploi».

(L'essentiel/afp)