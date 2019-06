Avec plus de 6 000 collaborateurs, le groupe belge John Cockerill, installé à Seraing et présidé par Bernard Serin (également président du FC Metz), a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 1,297 milliard d'euros dans 23 pays, sur les cinq continents.

Soit sa deuxième meilleure année, à seulement 19 millions d'euros du record de 2015. Avec une rentabilité proche des 7%, l'année 2018 affiche le troisième meilleur résultat d'exploitation de l'histoire.

Le groupe John Cockerill emploie 6 117 collaborateurs de 51 nationalités différentes, évoluant sur tous les continents. 62% d'entre eux sont des employés et 38% des ouvriers. Il offre aux entreprises, aux États et aux collectivités des services et équipements pour les secteurs de l'énergie, de la défense, de l'industrie, de l'environnement, des transports et des infrastructures.

«Nous avons aussi mis au point des solutions technologiques à grande échelle pour répondre aux besoins de notre temps: préserver les ressources naturelles, contribuer à une mobilité plus verte, produire de manière durable, combattre l'insécurité et faciliter l'accès à l'énergie renouvelable», dit Bernard Serin, son président.

«Depuis quinze ans, nous avons diversifié nos technologies »

En 2017, le groupe avait célébré ses 200 ans d'aventures industrielles. Et en 2019, il a changé de nom. CMI est redevenu John Cockerill, entrepreneur visionnaire et audacieux.

Fondé en 1817, le groupe avait porté fièrement son nom pendant plus de 150 ans, avant de se transformer en Cockerill Maintenance & Ingénierie, occulté derrière l'acronyme CMI.

«Depuis quinze ans, nous avons diversifié nos technologies et nos marchés géographiques, et multiplié par quatre notre effectif et notre volume d'activités. Au fil des années, l'appellation CMI était devenue bien trop étroite par rapport à ce qu'est devenu le groupe».

(Denis Berche/L'essentiel)