GFG Alliance toujours en quête d'argent frais

L'empire du magnat de l'acier Sanjeev Gupta, GFG Alliance, présent au Royaume-Uni, au Luxembourg et en France, confirme lundi être toujours à la recherche d'argent frais, après des informations de presse révélant que le gouvernement britannique a refusé une demande de prêt. L'inquiétude grandit au Royaume-Uni sur l'avenir du groupe, qui possède l'entreprise de sidérurgie Liberty Steel (avec une usine à Dudelange), emploie des milliers de personnes, et dont la situation financière est tendue depuis la faillite de la société Greensill. GFG était l'un des plus grands clients de Greensill, société au modèle controversé qui assurait des prêts de court terme aux entreprises en s'acquittant de factures à l'avance contre une commission.

«Les discussions pour trouver d'autres financements de long terme font de bons progrès et pendant ce temps, nous avons demandé à toutes nos entreprises de gérer prudemment leur trésorerie», déclare un porte-parole de GFG, dans une déclaration lundi à l'AFP. Il indique en outre essayer de négocier un accord avec les administrateurs de Greensill. «Bien que les difficultés de Greensill aient créé une situation délicate, nous avons assez de fonds pour nos besoins actuels», assure-t-il.

Pas de soutien financier

GFG Alliance n'a pas souhaité commenté les informations de la BBC et du quotidien The Guardian affirmant que le gouvernement britannique a refusé sa demande d'un soutien financier de 170 millions de livres (199 millions d'euros environ) pour Liberty Steel. Mais GFG a précisé dans la journée que Liberty Steel au Royaume-Uni «continue d'avoir des discussions constructives avec le gouvernement britannique» et insiste sur «l'importance de cette activité dans les chaînes d'approvisionnement industrielles au Royaume-Uni». Interrogé par l'AFP, le ministère des Entreprises n'a pas non plus souhaité s'exprimer sur le prêt.

D'après la presse britannique, le gouvernement envisage d'intervenir pour sauver Liberty Steel si l'entreprise doit déposer le bilan au Royaume-Uni. Une des options serait similaire à celle mise en place lors de la faillite de British Steel en 2019 quand les pouvoirs publics avaient pris le contrôle de la société et trouvé un repreneur, le chinois Jingye. GFG Alliance emploie 5 000 personnes au Royaume-Uni pour un total de 35 000 dans le monde.

Emplois préservés à Dudelange?

En ce qui concerne l'usine de Dudelange (250 salariés), Franz Fayot, le ministre LSAP de l'Economie, avait indiqué début mars avoir reçu une lettre de la part de Sanjeev Gupta, le patron de GFG Alliance et de Liberty Steel. Il lui avait confirmé «les engagements pris au Luxembourg», malgré les difficultés rencontrées par le groupe. Mais cela n'avait pas rassuré les syndicats. Le LCGB et l'OGBL avaient affirmé avoir pris contact avec la direction afin d'avoir des «explications claires et des garanties concernant un éventuel risque sur l'emploi» à Dudelange. À noter que Liberty Steel chapeaute également l'usine française de rails d'Hayange, en Moselle.

