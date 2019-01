Les négociateurs américains sont à Pékin

Négociateurs américains et chinois ont entamé lundi à Pékin des discussions pour tenter de mettre fin à la guerre commerciale entre les deux premières économies du monde. La délégation américaine emmenée par le représentant adjoint pour le commerce, Jeffrey Gerrish, n'a fait aucun commentaire à l'adresse des journalistes couvrant cette première session de négociations en face-à-face depuis la rencontre des présidents américain et chinois, début décembre à Buenos Aires.

Donald Trump et Xi Jinping avaient alors convenu de se donner un délai de trois mois, jusqu'à début mars, pour essayer de mettre fin, par la négociation, à leur affrontement à coups de droits de douane. Les deux parties restaient très discrètes sur le déroulement des discussions. Pékin a simplement précisé vendredi qu'elles auraient lieu lundi et mardi. «Je pense que nous pouvons conclure un accord avec la Chine», a déclaré le président américain vendredi. «On verra ce qui se passera, on ne sait jamais avec une négociation», a-t-il toutefois tempéré.

Les deux parties affectées

Outre M. Gerrish, la délégation américaine compte des représentants des ministères de l'Agriculture et de l'Énergie, de la Maison Blanche, du Trésor et du département d'État. Plusieurs gestes de conciliation ont été effectués depuis le sommet de Buenos Aires, la Chine annonçant par exemple la suspension au 1er janvier, pour trois mois, des surtaxes douanières imposées aux voitures et pièces automobiles importées des États-Unis. Elle a passé, en outre, plusieurs grosses commandes de soja américain et a donné son feu vert à l'importation de riz américain.

La guerre commerciale des derniers mois a ébranlé la confiance en Chine et secoué les places boursières, alors que l'économie du géant asiatique montre des signes de ralentissement. Elle semble avoir aussi touché le secteur manufacturier des deux pays. L'activité des manufactures chinoises s'est ainsi dégradée fin 2018, malgré une légère amélioration de la production, notamment du fait d'une baisse des nouvelles commandes. Pour Donald Trump, la situation devrait pousser Pékin à conclure un accord avec Washington.

(L'essentiel/afp)