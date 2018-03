La Chine vise toujours une croissance de 6,5%

La Chine a reconduit pour 2018 son objectif d'une croissance économique «d'environ 6,5%». «C'est un chiffre bien adapté, l'économie est en transition entre une période de croissance rapide et une phase de développement qualitatif», a insisté lundi le Premier ministre Li Keqiang. L'an dernier, la croissance avait atteint 6,9%. Une progression de 6,5% marquerait un vif ralentissement et la pire performance chinoise en 28 ans.

«Nous sommes capables de parvenir à une croissance de meilleure qualité, plus efficace et plus durable», a fait valoir M. Li, devant l'Assemblée nationale populaire (ANP). L'idée est toujours de rééquilibrer l'économie vers la consommation intérieure, les services et l'innovation technologique, au détriment d'industries lourdes endettées et surcapacitaires... et au prix d'un essoufflement de l'activité. Sans surprise, Li Keqiang a insisté lundi sur «trois batailles décisives»: contre la pauvreté, contre la pollution, et surtout contre les risques financiers associés au colossal endettement public et privé du pays (plus de 250% du PIB).

Les industries lourdes montrées du doigt

«Nous allons défendre le bleu du ciel, durcir les normes sur les émissions polluantes» et renforcer les contrôles sur l'endémique pollution des sols, a martelé le responsable. Des nombreuses usines ont déjà dû cesser ou réduire leur activité cet hiver. Surtout, Pékin entend «endiguer et désamorcer les risques liés à la dette des gouvernements locaux» et durcir la supervision du secteur financier, épinglé pour ses produits d'investissement jugés dangereux. Le régime s'est également attaqué aux conglomérats privés lourdement endettés. Enfin, les mesures de relance économique par la dépense publique seront sous pression: la Chine a abaissé son objectif de déficit budgétaire pour la première fois depuis 2012, à 2,6% du PIB contre 3% ces deux dernières années.

Épinglées à la fois pour leur endettement, leur production excédentaire et leurs émissions polluantes, les industries lourdes (charbonniers, sidérurgistes ou cimentiers) sont particulièrement ciblées. Selon Li Keqiang, la Chine réduira de 30 millions de tonnes supplémentaires en 2018 les capacités de ses aciéristes et de 150 millions de tonnes sa production de charbon. Pékin s'était engagé à sabrer ses capacités dans l'acier de 150 millions de tonnes entre 2016 et 2020... promesse en passe d'être concrétisée dès cette année.

(L'essentiel/AFP)